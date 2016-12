Reportan estable a la actriz Carrie Fisher

LOS ÁNGELES, California(AP )

Carrie Fisher se encuentra en condición estable este viernes tras sufrir una emergencia médica en un vuelo.



Su hermano, Todd Fisher, le dijo a The Associated Press que la actriz "ya salió de la emergencia" y ha sido estabilizada en un hospital de Los Ángeles. Indicó que no podía dar más detalles sobre lo ocurrido.



La estrella de "Star Wars" sufrió un problema médico durante un vuelo desde Londres y recibió atención de los paramédicos inmediatamente después de aterrizar en Los Ángeles este viernes alrededor del mediodía, de acuerdo con reportes noticiosos basados en fuentes anónimas.



El cibersitio TMZ, especializado en celebridades y el primero en reportar el incidente, indicó que ella sufrió un ataque al corazón, según señalaron fuentes anónimas.



Los publicistas de Fisher y los representantes de su madre, la actriz Debbie Reynolds, y de su hija, Billie Lourd, no devolvieron de inmediato las llamadas que les hizo la AP.