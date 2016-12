Elección de artistas para ceremonia de Trump genera críticas

NUEVA YORK, EU(AP )

Las Rockettes, las famosas bailarinas del Radio City Music Hall de Nueva York, y el coro Mormon Tabernacle Choir se presentarán en la ceremonia inaugural del presidente electo Donald Trump el próximo mes pero no todos están saltando de felicidad.



Una de las bailarinas escribió en Instagram que estaba "avergonzada y desilusionada" por la presentación, lo que desató llamadas para un boicot de parte de algunos usuarios en las redes sociales. Los críticos han publicado los teléfonos del sindicato de bailarines y el patrón de las Rockettes para presentar quejas.



Por su parte el coro Mormon Tabernacle Choir se ha presentado en las ceremonias de los presidentes George H. W. Bush, George W. Bush y Ronald Reagan. El presidente del coro dijo que el grupo se siente honrado al participar en la ceremonia del 20 de enero donde la estrella de "America's Got Talent" Jackie Evancho cantará el himno nacional.



Sin embargo la participación del coro fue criticada por el integrante John Bonner.



"Espero que la iglesia mantenga su calidad moral", dijo Bonner a KUTV en Salt Lake City.



Una petición en Internet para que el grupo reconsidere su participación ha sumado miles de firmas.



Erika Munson, cofundadora del grupo por los derechos LGBT Mormons Building Bridges, dijo que la presentación será vista como la aprobación oficial de la fe mormona por Trump.



Agregó a KUER-FM que ella y otros mormones se sienten "enormemente desilusionados, tristes y molestos".



La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoció que la respuesta ante el anuncio ha sido mixta, aunque su vocero Eric Hawkins dijo en un comunicado que su participación es una demostración de apoyo a la presidencia y no a un partido político o filiación política.