Posa sexy Mariah

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Desde que Mariah Carey se adueñó de la Navidad con su canción “All I Want For Christmas Is You”, en 1994, no ha dejado hacerlo año con año.



Y en este 2016, la intérprete, además de sorprender en el Carpool Karaoke de James Corden interpretando su éxito junto a otros artistas, ha subido a su Instagram una foto sexy navideña.



En ella, Mariah aparece, junto a un enorme árbol de Navidad, con botas y una camisa a cuadros.