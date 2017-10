CNCO: 'Todo está pasando muy rápido'

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

CNCO se prepara para competir el jueves por cuatro Latin American Music Awards, mientras acompaña a Pitbull y Enrique Iglesias en una gira por Estados Unidos. Por si fuera poco el quinteto de chicos se medirá en noviembre por el Latin Grammy en una de las categorías más codiciadas: la de mejor artista nuevo.



“Estamos muy emocionados por poder ir ya con una nominación a los Grammys, para nosotros es un sueño”, dijo Christopher, uno de sus integrantes, en una entrevista reciente con The Associated Press. “Ver que se está cumpliendo en este momento de nuestras vidas es muy emocionante para nosotros”.



CNCO se conformó en 2015 con los ganadores de la primea temporada del reality “La Banda”: el ecuatoriano Christopher Vélez, el cubano Erick Colón; Joel Pimentel, de ascendencia mexicana; el dominicano Richard Camacho y el puertorriqueño Zabdiel de Jesús. El grupo fue apadrinado por Ricky Martin y su disquera, Sony Music Latin. “Primera Cita”, su álbum debut, fue producido por Wisin y David Cabrera.



“Todo esto está pasando muy rápido pero tenemos que agradecer, tenemos que ser agradecidos con toda la gente que nos apoya”, dijo Christopher.



El quinteto había tomado un receso ante los sismos en México y el huracán María en Puerto Rico, por respeto a las víctimas, cuando se enteró de la nominación al Latin Grammy: “Era como una alegría agridulce”, dijo Christopher.



Con el aval de la Academia Latina de la Grabación y su gira internacional esperan estar demostrando que son más que un proyecto de moda: “Quisiéramos trascender con nuestra música y servir de ejemplo a muchos jóvenes”, dijo Christopher.



También han logrado crear un lenguaje propio entre ellos.



“Aunque todos hablamos español era un poquito difícil entendernos” al ser todos de distintas nacionalidades, explicó Christopher. “Como pasamos 24/7 juntos hemos creado nuestro propio dialecto. Ya todos hablan como puertorriqueños, todos hablan como cubanos, como mexicanos, como ecuatorianos y como dominicanos. Es un poco chistoso, pero es verdad y nos encanta”.



Este jueves se medirán por los Latin American Music Awards al álbum del año y álbum favorito de pop/rock, por “Primera cita”; a dúo o grupo favorito de pop/rock y a canción favorita de pop/rock por “Reggaetón lento (bailemos)”, el éxito con el que han conquistado las listas de popularidad de Latinoamérica cuyo video suma más de 1.100 millones de vistas en YouTube.



“Evidentemente cuando tú escuchas ‘Reggaetón lento’ te pone a mover y yo creo que la reacción más importante en una canción de reggaetón es que si te pone a mover lo que sea del cuerpo es una buena canción”, dijo Christopher. “Sabíamos que a la gente le iba a gustar pero no sabíamos que era la canción que nos fuera a llevar a donde estamos hoy en día, que nos llevara a conocer otros países a los que nunca habíamos ido y a conocer el mundo”.



Pero “Primera cita” incluye mucho más que reggaetón, señaló:

“Tiene balada, electrónica, merengue. Es una variedad de sonido que es interesante y creo que ‘Primera Cita’ nos describe muy bien como artistas y nos resume lo que somos los cinco”.



Además de los conciertos con Iglesias y Pitbull en Estados Unidos, CNCO seguirá su gira por España, Italia y Perú. A México regresará el 12 de noviembre al Auditorio Nacional y continuará por Chile y Argentina, todo esto mientras trabaja en el que será su próximo álbum.



“En esas estamos. Estamos escribiendo, buscando música, trabajando con nuevos compositores, cantautores. Yo siento que va a ser un álbum bien fresco y súper nuevo”, dijo Christopher, sin proporcionar detalles.



¿Planean ir a los Latin Grammy el 16 de noviembre en Las Vegas?

“¡Claro! Nos sacamos un tiempito para volar para allá y asistir”, expresó con entusiasmo.



En Internet:

https://www.cncomusic.com/