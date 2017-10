Yuri se hinca ante concursante de 'La voz... México'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La segunda transmisión de "La Voz… México" tuvo varios reencuentros y uno de ellos fue el de Leslie Mar, una jovencita de quince años que estuvo en "La Voz Kids" en el equipo de Maluma pero que no ganó la competencia pese a su potente voz.



En aquella edición Yuri era conductora, por ello, ahora como coach no sólo le ofreció tenerla en su equipo, se hincó y aferró a sus piernas y también aseguró que le produciría un disco y sería su mánager.



“Porque los de las disqueras a veces son tontos y no miran el talento de nuestro país”.



Maluma, sorprendido, solamente dijo que no había ganado la edición pasada de "La Voz Kids" porque estaba lista para ganar la de los adultos, mientras que Carlos Vives no quiso bajarle las estrellas comprometiéndose con un disco, lo que sí le ofreció fue darle las herramientas adecuadas para ganar la competencia y que alguien más grande que él le haga su disco.



Después de todo el espectáculo en el que también Laura Pausini se arrodilló, la decisión de con quién se quedará se dará a conocer este próximo domingo.