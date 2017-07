Se cae HBO Go otra vez

(GH)

De nueva cuenta HBO Go se ha caído, reportan usuarios en las redes sociales.Esta nueva falla se produce cuando se estrena el segundo episodio de la séptima temporada de la serie Game of Thrones.La semana pasada, cuando se estrenó esta nueva entrega, usuarios también reportaron problemas para poder ver el contenido en la plataforma.HBO reconoció que su plataforma de Internet se había caído a causa del exceso de usuarios que esperaban ver Game of Thrones."Game of Thrones sigue siendo un fenómeno televisivo mundial. Es por eso que lamentamos que algunos de nuestros suscriptores estén teniendo dificultades para disfrutar del más reciente capítulo a través de HBO Go", informó la empresa en su cuenta de Twitter.Además de la plataforma online, la serie puede verse a través de los canales de televisión de paga HBO y Cinemax.