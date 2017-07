Blink 182 cancela shows tras la muerte de Chester Bennington

(GH)

💔 Absolutely heartbroken.I'll cherish every time we hung out or rocked a stage together.Condolences & prayers to all. So sad 🙏🏻 #RIPCHESTER pic.twitter.com/3MAFaeEA95 — Travis Barker (@travisbarker) 20 de julio de 2017

Blink-182 anunció que su tour "Welcome to Blinkin Park" junto a Linkin Park se cancela después de la muerte de Chester Bennington, informó Rolling Stone "Blink-182 está destrozado por la pérdida de nuestro amigo y asombroso músico Chester Bennington. Nunca podríamos imaginar tocar en 'Blinkin Park' sin su increíble talento y voz. Eso no sería posible", dijo la banda en un comunicado el sábado."Enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia, compañeros de banda, amigos y fans. Los reembolsos estarán disponibles en el punto de compra".El mini-tour 'Welcome to Blinkin Park' estaba programado para el 28 de julio en Flushing, Citi Field en la ciudad de Nueva York y el 30 de julio en Hershey Park en Pennsylvania.El viernes, Linkin Park reveló que su próximo 'One More Light World Tour' fue cancelado tras la muerte de su vocalista, quien se suicidó el jueves a la edad de 41 años.En Twitter, el baterista de Blink-182, Travis Barker, rindió homenaje a Bennington en un par de tuits."Absolutamente con el corazón roto, lo apreciaré cada vez que salgamos o oscilemos un escenario juntos, condolencias y oraciones a todos, tan triste", escribió Barker.