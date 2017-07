Marvel desata la locura en la Comic-Con

SAN DIEGO, California(SUN)

Fue la locura la tarde del sábado cuando más de 6 mil aficionados al universo de Marvel Cómics pudieron presenciar los avances de sus proyectos fílmicos próximos a estrenarse. La nota alta en la Comic-Con se la llevó "Avengers: Infinity War", cuando se proyectó un montaje con escenas del filme a estrenarse en mayo del 2018.



Con fans desvelados por haber permanecido toda una noche aguardando a que las puertas del Centro de Convenciones de San Diego, la desesperación y desilusión cubrió cual nube negra al auditorio, una vez que parecía que Marvel Studios no iba a compartir nada de su "Avengers: Infinity War", pero los productores saben lo que hacen y director Joe Russo exclamó animando a la concurrencia: “No hay manera de que nos vayamos sin que les mostremos algunas imágenes”.





Los personajes de "Guardianes de la Galaxia", encabezados por el actor Chris Pratt, pudieron verse surcar las pantallas y toparse con uno de los Avengers. El mero encuentro desató locura y aplausos en el Salón H del Centro de Convenciones. Luego la presencia de Spider-Man interpretado por Tom Holland y portando su traje espacial –que deslumbra en su reciente filme en cartelera "Spider-Man: De regreso a Casa"- también ocasionó ovación de los fans.



La presencia de algunos Avengers en el escenario, como Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk) y Chadwick Boseman (Black Panther), terminó de energizar la sala de exhibiciones. El pietaje en video fue el mismo que se proyectó hace una semana en la convención de Disney, D23 en Anaheim, California.



OTRAS NOTICIAS MARVEL



Trascendió que la tres veces nominada al Oscar, Michelle Pfeiffer, será la nueva integrante de las filas de "Ant-Man", cuyo filme "Ant-Man and the Wasp" se estrenará en julio del 2018. La actriz que se hiciera un nombre en las adaptaciones del cómic al cine, encarnando a Catwoman, ahora será la heroína Janet van Dyne, alias The Wasp (La Avispa).



También se reveló el trailer final de la secuela "Thor: Ragnarok", cuyo estreno es en noviembre de éste 2017. En las imágenes sobresale un pleito interestelar y el regreso de la oveja negra de la familia, Loki (Tom Hiddleston). La ganadora al Oscar, Cate Blanchett es la villana Hela y el siempre simpático Jeff Goldblum –veterano de "El Día de la Independencia" y "Parque Jurásico"-protagoniza al Grandmaster.



Carteles nuevos de "Thor: Ragnarok" y de la próxima a estrenarse en febrero 2018, también se revelaron.