Muere Edu Prado, ex miembro de la Academia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Me he quedado en shock al enterarme de la muerte de Edu del Prado. El actor y cantante de #UnPasoAdelante y #UPADance tenía solo 40 años 😢 Descanse en paz. pic.twitter.com/4pIsNFPt5O — Tony López (@TonyLopezS) 23 de junio de 2018

Por favor!! No lo puedo creer!! Alguien que me explique!! #EduDelPrado

Que sucedió???!!! — Lola Cortés (@lolacortesreal) 23 de junio de 2018

Devastada pero va Por ti amigo talentosooooo #edudelprado te adorooo, ahora a cantarle a los ángeles!!! Te adoro y mando millones de besos hasta el cielo, #destrozada #teamaresiempre… https://t.co/hY2BoUBF19 — Laura Cortes (@_lauracortes) 23 de junio de 2018

El ex integrante de La Academia Bicentenario, en el 2010, Edu Del Prado falleció a la edad de 40 años en su natal Valencia, España.Hasta el momento aún no se sabe la causa de su muerte.El cantante también fue partícipe de La Voz Francia. En 1997 inició en el mundo musical, al publicar su primer disco "Edu". Su primer sencillo fue "Si disparas tú".Mediante las redes sociales, excompañeros y maestros de la generación especial de La Academia, han declarado que el cantante ha fallecido y emitieron sus condolencias a la familia de Edu Del Prado.Es el caso de la cantante y actriz Lolita Cortés, quien se muestró conmocionada por la muerte de Edu. "No lo puedo creer! Alguien que me explique"También Laura Cortés mostró su dolor con un mensaje en Twitter: "Devastada pero va Por ti amigo talentosooooo #edudelprado te adorooo"