Natalia Lafourcade llena de amor la 'Casa'

Luego de una extensa gira con la cual las Musas han sido las protagonistas, Natalia Lafourcade inició la serie de siete conciertos con los que cerrará su tour en la Ciudad de México la noche del jueves anterior.



Minutos antes de las 21:00 horas, Lafourcade recibió a un abarrotado Teatro Metropólitan portando un vestido rojo. La cantante comenzó la velada con "Alma mía", "Mexicana" y "Tú me acostumbraste".

"Buenas noches. Es un placer tenerlos a ustedes en el comedor de nuestra casa, por el cual han pasado personalidades célebres, históricas. Tuve aquí una conversación con Chavela Vargas y Los Macorinos, aquí, tuvimos la presencia de María Félix con Agustín Lara. Tuve a la señora Frida Kahlo discutiendo con el señor Diego Rivera. Y hoy tenemos aquí en la casa un público maravilloso. ¡Gracias!"

La artista apostó por un escenario sombrío en compañía de ocho músicos, además de Los Macorinos. Atrás quedó la chica que usaba peinados con chongos o que se disfrazaba como un pato. La cantante logró mostrar esa evolución a través de bloques en donde la nostalgia, el amor y las emociones a flor de piel fueron sus más fieles acompañantes.

Vistiendo un nuevo atuendo compuesto de pantalones grises y camisa blanca, Lafourcade cantó temas como "Estoy lista", "Hasta la raíz", "Lo que construimos" y "Nunca es suficiente", que fueron coreados.

"Amor de mis amores", "Amarte duele", "Casa" y "En el 2000", hicieron que sus seguidores recordaran sus más de 15 años de trayectoria.

"Cuando las cosas no me salen como quiero, digo: '¡que chingue a su madre!', pero con amor", dijo al cantar "Bonita" y bailar en compañía de sus músicos, lo que desató el baile.

Antes de interpretar el tema "Recuérdame", Lafourcade invitó al escenario al cantante El David Aguilar, quien cantó y tocó la guitarra en solitario después.

Lafourcade explicó el por qué de su decisión de alejarse de manera temporal de los escenarios.

"Esta canción que sigue habla acerca de cómo soltar la vida es abrazar momentos y después partir de ellos y para mí este momento es así porque llevo más de 15 años en este recorrido pero voy a probar qué se siente (estar) del otro lado. Espero verlos en un tiempito cuando nos toque volver".

Luego de más de dos horas de concierto, la artista remató con "Partir de mí" y recibió aplausos de pie.