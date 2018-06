Xavier Dolan y Will Beinbrink juntos en el regreso de 'It'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Xavier Dolan y Will Beinbrink formarán parte de la segunda película de IT, que estará dirigida nuevamente por Andy Muschietti. Deadline dio cuenta de esta noticia en la que los dos actores tendrán papeles secundarios.



Dolan encarnará el papel de Adrian Mellon, un hombre gay que vivía en Derry y fue atacado por un grupo de homófobos. Por otro lado, Beinbrink interpretará a Tom Rogan, el marido abusivo de Beverly.



El elenco también contará con James McAvoy, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Brean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa, quienes serán atormentados nuevamente por Bill Skarsgard, quien repite como Pennywise.



La cinta será producida por Barbara Muschietti, Roy Lee y Dan Lin; el guion será hecho por Gary Dauberman. La grabación del capítulo dos de IT está programada para el próximo mes. Se espera la cinta llegue en septiembre de 2019.