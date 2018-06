Afirman que serie sobre Luis Miguel da pésima imagen de las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Para la periodista Claudia de Icaza, la serie de Luis Miguel da una pésima imagen de las mujeres que formaron parte de su vida, incluyendo a la propia Marcela Basteri, madre del cantante, logrando que él sólo sea visto como la única víctima en esta historia.



"No hay una mujer ahí (en la serie), que se salve en la vida de Luis Miguel. Una le fue infiel, la periodista lo traicionó, en fin, yo me pongo a pensar, no es posible que tu vida sea 'yo fui víctima de todos', porque estamos a nada de que termine la serie y no veo un equilibrio para que Luis Miguel no salga raspado, de yo fui víctima y no soy responsable de nada, eso no puede ser".



Entre las cosas que la periodista asegura, fueron mal planteadas en esta historia, es el papel que Mariana Yazbek tuvo en la vida emocional del cantante, al igual de lo mal parada que deja a la madre de su hija Michelle, Stephanie Salas.



"Para mí fue un golpe en el estómago que la pusiera tan mal, y no nada más por Stephanie, porque yo nunca avalé el gran noviazgo con ella porque ni siquiera hay imágenes de ellos como novios, no hay, pero es la madre de su hija. Debió de ser un poco sútil como yo lo fui en el libro (Luis Miguel, el gran solitario), para platicar cuál es el origen y la razón de la existencia de su hija, no tuvo corazón para pintarla de una manera terrible".



Icaza considera que en la misma línea fue la aparición de Sasha Sökol, a quien la mostraron sólo como un adorno y una forma de publicidad para Luis Miguel, incluso le pareció fuerte y grotesco la forma en que mostraron cómo Marcela Basteri fue ofrecida a Arturo Durazo Moreno.



Sobre el engaño al Sol de Mariana Yazbek con Alejandro González Iñarritú, y que tantos memes generó en las redes sociales, Icaza aseguró que nunca sucedió.



"Ella era novia de Iñarritú, conoce a Luis Miguel en el video de 'Cuando calienta el sol', ahí se involucran, ella termina con el cineasta y adiós. Esa escena donde sugieren que Iñarritú y ella se vuelven a ver, es cierto, pero Mariana era fotógrafa y tenía que fotografiar a Alejandro González Iñárritu, pero como lo hizo con 20 mil personas que pasaron por su estudio. También ella 'valió' aunque le hayan dado cuatro capítulos".



Respecto a lo que a ella le tocó en el último capítulo, donde la muestran además de traicionando al cantante con notas amarillistas y coqueteando con él a la primera oportunidad, Icaza respondió: "Yo hice esa entrevista en su penhouse no en la disquera, no pedí la entrevista yo ni mi jefe de ese entonces, Rubén Aviña. La disquera para promover el disco de Luis Miguel la ofrece y el editor decide a quién envía. A mí me eligió, fui al penhouse y Rosy Esquivel estaba ahí con nosotros, ¿cómo le voy a aventar el calzón si tengo un hijo casi de esa edad? Luego para colmo les quedó a deber a mis compañeros, porque desde el 89 decidió que se retiraba de los medios por lo que yo hice ¿qué no es aventarme mucho la viga?".



Debido al éxito que ha tenido la serie producida por Netflix, se habla ya de una segunda temporada que podría ponerse igual de intensa que ésta, pero Claudia de Icaza advierte que no debería emocionarse mucho la gente.



"Igual y no va a venir la segunda temporada porque Luis Miguel está molesto con la serie, porque no le está beneficiando a nivel imagen.



Hasta horita vamos en el capítulo nueve y él ha sido víctima de todos y de todo".



Claudia de Icaza aseguró que la gente podrá enterarse como fueron las cosas en realidad, cuando en próximas semanas reedite su libro Luis Miguel, el gran solitario, donde vendrá agregado el capítulo del juicio que enfrentó hace 23 años a causa de lo ahí escrito y que finalmente ganó.



"A mí Luis Miguel no me intimida, sus abogados me los hice rollito, me aventó 18 abogados, mi primer abogado se vendió con su gente y con todo y eso me lo lleve al baile, punto".