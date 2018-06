Recrean México en Madrid en filmación de 'Terminator'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La película "Terminator 6" se filma desde hace dos días en locaciones de Madrid decoradas para simular una ciudad mexicana.



Un número selecto de calles de los barrios de Pueblo Nuevo y Lavapiés, en la capital española, fueron decoradas con taquerías, puestos de fruta y taxis rosados. El equipo de rodaje cambió los rótulos de numerosos comercios y sustituyó por matrículas mexicanas las placas de circulación españolas de los carros estacionados.



Los casi 500 extras que se encargaron de repetir las escenas eran de origen latinoamericano, o españoles con el pelo y la piel oscura. El diario El País publicó las declaraciones de un miembro del rodaje que aseguró que la productora había elegido rodar en Madrid en lugar de en México después del asesinato en 2017 del cineasta Carlos Muñoz Portal, atacado en el Estado de México mientras buscaba locaciones para la serie "Narcos" de Netflix.



"Antes se rodaba en México pero mataron a un cineasta y ya nadie se atreve a ir", cita el diario español a un trabajador anónimo.

City of Madrid Film Office, la oficina municipal creada este año con el objetivo de mejorar la promoción de la ciudad como escenario cinematográfico, no detalló a El Universal si esta es la auténtica razón por la que la productora de la película escogió España como emplazamiento.



En su lugar, el organismo destaca que Madrid ofrece una gran cantidad de ventajas a los cineastas, independientemente de las condiciones que existan en otros países.



Fuentes cercanas al rodaje aseguran que el siguiente escenario de la película será Hungría, concretamente los emergentes Origo Film Studios de Budapest, y que es por esa razón que las escenas mexicanas se grabaron en España.



Debido al hermetismo que rodea a estas súperproducciones de Hollywood, los barrios de Lavapiés y Pueblo Nuevo fueron acordonados e incluso los propios vecinos tuvieron problemas para circular.



Eso generó múltiples quejas ciudadanas, especialmente de los comerciantes de la zona, que lamentaron que un rodaje de tales dimensiones no debería coincidir con el de otra película de Alejandro Amenábar, que también está ocasionando incomodidades en la ciudad.



A pesar del secretismo en torno a la producción, que se estrenará a finales de 2019, por medio de las redes sociales se han filtrado numerosas imágenes del rodaje, especialmente de Mackenzie Davis (la estrella de "Blade runner" 2049) cubierta de heridas tras un tiroteo. Arnold Schwarzenegger no viajó hasta Madrid para rodar, pero sí lo hizo Linda Hamilton, en su papel de Sarah Connor.



Los fans españoles de la saga esperan que Schwarzenegger sí viaje en los próximos días hasta Alicante y Murcia, en el sureste del país, para grabar algunas escenas de acción en un escenario de aspecto desértico. La productora ha confirmado que se trasladará a estos enclaves, pero no la presencia de la estrella.