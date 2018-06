Especulan nuevo amor para Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

David Zepeda decidió romper el silencio y aclarar su actual relación con Geraldine Bazán, actriz con la que se le ha relacionado sentimentalmente luego de su participación en la telenovela "Por amar sin ley".



Durante un evento al que acudieron varios artistas, el actor fue cuestionado por varios reporteros sobre los rumores de su romance con la ex de Gabriel Soto, a lo que respondió: "no, Geraldine es una niña hermosa, encantadora, la conozco desde hace muchos años, tengo la fortuna de conocer durante mucho tiempo a Gabriel Soto, su ex esposo, gran amigo".



Y para recalcar que entre ellos solo existe una gran amistad, David agregó: "no, hay un gran cariño, hay una gran admiración hacia ella como mujer, como actriz, como ha enfrentado todo, le tengo un gran cariño y nada más".



No obstante, agradeció el cariño y apoyo de sus seguidoras que, ante los rumores de su posible relación con Geraldine, estas se mostraron gustosas, asegurando que eso se debió al gran trabajo que ambos hicieron en el proyecto de Televisa.