Pide Alfredo Adame expulsar a Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Laura Bozzo y Alfredo Adame sostuvieron una fuerte discusión en Twitter luego de que la conductora expresara que le causa repugnancia los actores que se convierten en políticos.



Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el conductor, quien es candidato a la alcaldía de Tlalpan, manifestó: "... no veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puros programas asquerosos, entonces a mí, Alfredo Adame, que no me venga esta tonta a decir que soy un repugnante y lo que yo si le digo es que esta señora Laura Bozzo me causa asco".



Tras la fuerte discusión que sostuvieron , y el histrión arremetiera contra ella porque es candidato de un partido político a la alcaldía de Tlalpan., el mexicano desea aplicarle el 33 a la peruana. explotó al recordar el tema y es puras cosas asquerosas,



Adame continuó mostrando su molestia y pidió a sus colegas que aplicaran la 33 y acudieran ante las autoridades para expulsar a la conductora de México.