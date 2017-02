Planean documental sobre Parchís

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Como una forma de complacer a sus fans, los integrantes de Parchis planean ya un documental que retrate cómo fue el haber pertenecido a esta agrupación infantil que marcó a toda una generación en la década de los 80, reveló Yolanda Ventura, quien fuera identificada como la ficha amarilla de esta banda.



“Siento que es como un círculo que no se cerró, porque nunca hicimos una despedida, nunca se dijo esta es la última gira. Nosotros nos seguimos viendo y en ese sentido sí estamos juntos, entonces no es algo donde jamás nos volvimos a ver o terminaste peleado, es una relación que continúa, somos hermanos de vida, pero sí creo que a nivel grupo estaría muy padre tener algo que dijera, esta fue nuestra historia”.



Ventura comentó que este trabajo sería como una forma de hablar del mundo, pero como era en ese momento, en el que no había tecnología que los mantuviera conectados con su familia o seguidores a distancia, como hoy que hay Whatsapp o Facebook, y que cada vez que venían a México sólo se hacía una llamada a España a la semana con uno de sus padres, para que éste diera los pormenores a los demás.



“Es muy probable que se haga el año que viene, pero ahorita ya se empezó a mover todo para empezar hacer las entrevistas, los videos, toda la planeación, o sea ya comenzó a salir el presupuesto y eso está padre”.



Por el momento Yolanda se encuentra inmersa en los ensayos de la puesta en escena “Bajo Terapia”, donde interpreta a Andrea, una mujer tímida y sumisa, que al asistir con su esposo a una sesión de terapia de pareja con otros dos matrimonios, se encuentra con la sorpresa de que la terapeuta no llegará, pero les dejó algunos sobres con las indicaciones para que ellos mismos realicen su sesión, es ahí donde los secretos, mentiras y demás cosas comienzan a salir, en una hilarante trama.