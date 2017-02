Jaime Camil no olvida su pasado en telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jaime Camil dice que a diferencia de otros colegas el jamás olvidará ni negará su pasado en las telenovelas.



Y es que tras casi cuatro años de ser uno de los protagonistas de la serie Jane The Virgin, dice que no ha dejado atrás las telenovelas ni su carrera en México.



"Mi carrera allá (México) siempre estará ahí, pero ahora mi carrera es aquí, porque sé que algunos de mis colegas en México han olvidado lo que hicieron en México... cuando olvidan que hicieron telenovelas. No me siento mal por lo que he hecho en mi carrera.



Porque tengo una base de fans gracias a lo que he hecho en México y en América Latina. Sería muy desagradecido si lo negara", dijo.



Camil está en medio de la grabación de la tercera temporada de la serie protagonizada por Gina Rodríguez y Andrea Navedo y que estrenará su segunda temporada el próximo miércoles 1 de marzo a las 20:00 horas a través de Lifetime.



"Es un show sobre personas, no sobre un tipo de demografía o una etnia. Es un show que apela a la humanidad. El hecho de que la familia de Jane sea latina no la hace diferente de una familia alemana", agregó el actor.



A pesar del éxito del programa en Estados Unidos, Camil no descarta volver a México o a cualquier lugar en donde tenga oportunidad de trabajar y poder hacerse cargo de su familia.



Este año planea poder participar en dos películas, pero reconoce que tiene que ajustarse a los tiempos de grabación de la serie que se transmite por The CW en Estados Unidos.