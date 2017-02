Hijo de Cerati se reparte entre la música y la antropología

CIUDAD DE MEXICO (AP )

Benito Cerati llegó a México para cerrar un ciclo. Su historia con el País es poco conocida, pero muy importante a nivel personal: A su gusto por las civilizaciones precolombinas mexicanas le debe la decisión de estudiar antropología, profesión que sin imaginarlo influyó en su faceta como compositor y líder en la banda Zero Kill.



El primogénito de Gustavo Ceratii, el fallecido astro del rock argentino y vocalista de Soda Stereo, confiesa que las imágenes de la cultura maya y azteca que descubrió de niño en un libro le hicieron llorar varias veces.



"Casi me dedico a ser antropólogo gracias a México. En realidad dejé de estudiar porque me puse a trabajar en mi disco ('Alien Head') y con él he estado girando, pero una vez que termine, volveré a la universidad", dijo el músico chileno-argentino a The Associated Press el miércoles en una entrevista realizada en la capital mexicana.



La antropología "es un fanatismo de siempre. Me ha ayudado a escribir mis letras y a encarar la vida", subrayó el artista de 23 años.



Es la primera vez que Benito visita el país, y dice que siente una emoción tan grande que le palpita el corazón. El fin de semana pasado viajó a la ciudad de Guadalajara para participar en la primera edición mexicana del festival argentino Cosquín Rock, donde compartió escenario con Café Tacvba, Caifanes, Panteón Rococó y Cuca, entre otras agrupaciones latinoamericanas.