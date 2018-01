Adriana Barraza, orgullosa de Guillermo del Toro

información relacionada

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Adriana Barraza expresó su felicidad al saber que la cinta "La Forma del Agua", dirigida por Guillermo del Toro, lideraba las nominaciones a los premios de la Academia de este año.



En entrevista aplaudió el toque que Del Toro ha llevado hasta la meca del cine sin dejar de fuera su lado mexicano. "Estoy muy contenta, realmente me las esperaba porque me gustó tanto y es una película tan adorable que era imposible que no la nominaran, Estoy feliz, orgullosa, me siento muy contenta y muy orgullosa de ser mexicana con un hombre como Guillermo tan mexicano".



La nominada al Óscar dijo que si bien no ha podido hablar con el director para extenderle su felicitación, esperaba hacerlo a la brevedad. "No he podido hablar con él.



Le voy a mandar después una felicitación por supuesto en todas las redes, porque siempre lo ponen en las redes primero para estar muy contentos como todo el pueblo, y le voy a mandar un mensaje y un mail para felicitarlo. Imagínese nada más, 13 nominaciones, pues qué barbaridad. ¿Se imagina usted? Ojalá".



Destacó que además de las cualidades que tiene como director y productor, es la calidad humana lo que cree que hace a Del Toro una persona muy especial.



"La verdad es que yo creo que primero que nada el talento, la preparación, la manera particular de contar lo que quiere contar eso hace obviamente la diferencia entre un director y otro, pero yo también creo y eso se lo digo a los alumnos (de su escuela) también, que es esencial ser una buena persona para poder entender el mundo de cierta manera y yo creo que además de todo lo talentoso que es él es una bellísima persona y creo que se lo puede decir cualquiera que lo haya tratado un ratito".



Barraza, quien ha trabajado en el pasado también con Alejandro González Iñárritu, externó que le gustaría tener la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Guillermo Del Toro.



"Yo he trabajado con Alejandro González Iñárritu en dos películas y luego con Guillermo trabajé en una producción de él. Sólo un día, de las veces que yo fui, me tocó que él dirigiera algunas cosas pero básicamente fue su producción más que su dirección así que yo espero que el día de mañana me toque trabajar con Alfonso y trabajar bajo la dirección de Guillermo sería fantástico", dijo, además de subrayar que no dudó en votar por la película "La Forma del Agua" después de verla.



"Ya la vi, ya voté por ella obviamente, porque soy votante tanto del SAG como del Óscar y he votado las dos veces por ella y seguiré votando".