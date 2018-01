Falso tráiler de 'Friends' ilusiona en redes

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Mucho "ruido" en redes sociales causó un tráiler de "Friends". Entre los fans se encendió la esperanza de que la popular serie de los años noventa regresaría y lo haría a través de la pantalla grande.



Pero el video es falso. De hecho, se trata de un video realizado ¡en 2014! por un acérrimo seguidor del programa. En la descripción del tráiler, publicado en YouTube, se hace la aclaración de que fue hecho por un fan con fragmentos de otros programas donde aparece el elenco de "Friends", entre ellos: Cougar Town, Episodes, Jimmy Kimmel, The Ellen Show, Web Therapy y otros.



Aun así, el falso adelanto causó sensación entre los nostálgicos fans de la serie.



En 2017, Jennifer Aniston dijo en broma que "Friends" no podría existir actualmente, por ejemplo, porque en los cafés las charlas no podrían ser debido a los teléfonos móviles.