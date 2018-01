'Poncho' de Nigris se equivoca y desata burlas en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Que mugrero de servicio @SkyAlertMx @skycontigo @skymexico siguen sin venir a poner el otro equipo. Ni para vender vienen. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) 22 de enero de 2018

El actor Alfonso "Poncho" de Nigris desató las burlas en Twitter luego de cometer una equivocación en su afán de reclamar el mal servicio a una compañía de televisión satelital.Resulta que "Poncho" arrobó erróneamente a Sky Alert, el servicio de notificación de sismos y desastres."Que mugrero de servicio @SkyAlertMx @skycontigo @skymexico siguen sin venir a poner el otro equipo. Ni para vender vienen".Sky Alert respondió y aclaró el error:"Hola, nosotros damos servicio de alertamiento sísmico, no de TV satelital. Saludos".Ante esta respuesta, usuarios en redes comenzaron a burlarse del ex novio de "la Tigresa", a lo que De Nigris contestó de una manera que él consideró graciosa, pero que resultó contraproducente."¡Por eso puñetas! Tembló aquí en Mty y se me desprogramó todo y se descompuso un equipo, y tus alertas ni sus luces, todo es culpa tuya".Las burlas no se hicieron esperar, y de Nigris se dio el tiempo de responderle a algunos usuarios.Como quiera nos va a cargar el payaso, o a lo mejor con tu nariz de calamardo te ganchas de un árbol y te salvas.