Kobe Bryant podría ganar otro trofeo: Un Óscar

LOS ÁNGELES, California(AP )

¿Necesita Kobe Bryant otro trofeo? Podría recibir uno más... ¡en los Óscar!



El ex astro de los Lakers de Los Ángeles fue nominado el martes al Premio de la Academia al mejor cortometraje animado por "Dear Basketball" (“Querido baloncesto”), basado en un poema homónimo que escribió en el 2015 para anunciar su inminente retiro. Fue postulado con el veterano animador de Disney Glen Keane.



"¿¿Qué??", respondió Bryant en Twitter. "Esto va más allá del terreno de la imaginación. Significa tanto que @TheAcademy considere #DearBasketball digno de competir. Gracias al genio de @GlenKeanePrd & John Williams por llevar mi poema a este nivel. Es un honor estar en este equipo".



El poema de Bryant comienza diciendo: "Querido baloncesto, desde el momento que empecé a enrollar los calcetines de tubo de mi papá y hacer canastas ganadoras imaginarias en el Great Western Forum, supe que una cosa era real: Me enamoré de ti".



Reflexiona sobre cómo se le está acabando el tiempo. "No puedo amarte obsesivamente por mucho más", dice. "Esta temporada es todo lo que me queda para dar. Mi corazón puede resistir los golpes, mi mente puede manejar el esfuerzo. Pero mi cuerpo sabe que es hora de decir adiós".



Termina contando de manera regresiva los últimos cinco segundos en el reloj de un partido.



Bryant, de 39 años, cinco veces campeón de la NBA, jugó 20 temporadas con los Lakers antes de retirarse el año pasado.