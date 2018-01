'Una mujer fantástica' de Chile es nominada al Óscar

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

La película chilena “Una mujer fantástica” fue nominada el martes al Óscar a la mejor cinta en lengua extranjera.



La aclamada obra de Sebastián Lelio, que también estuvo postulada a los Globos de Oro, es la única cinta iberoamericana en la contienda.



Las otras nominadas son precandidatas son la libanesa “El insulto”, la rusa “Sin amor”, la surafricana “La herida” y la sueca “The Square”, anunció la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas el martes por la mañana.



Protagonizada por Daniela Vega, “Una mujer fantástica” sigue a Marina, una mujer transgénero que tras la muerte de su pareja sufre el maltrato tanto de su familia como de la policía que investiga el deceso.



En una entrevista reciente, Lelio dijo a The Associated Press que sentía que su película había rebasado la experiencia cinematográfica con su mensaje social, en gran medida gracias a la actuación de su estrella.



“Estoy muy orgulloso de Daniela, de cómo ella enfrentó el desafío de una película que no significó solamente hacer un protagónico absoluto en el sentido de que es un personaje que pasa por un espectro emocional sino que además vuela, enfrenta tormentas de viento, canta dos arias de ópera, en fin, es un rol politonal de gran complejidad y ella es joven, no tenía mucha experiencia”, dijo el director.



“Fue muy hermoso ver cómo ella se entregó por completo y encarnó con tanta complejidad y belleza este personaje”, añadió sobre su musa, cuya interpretación ha sido premiada y aclamada al punto de que se rumora que podría hacer historia con la primera postulación al Óscar para una actriz transgénero.



Desde que debutó en febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el premio Teddy al mejor largometraje y el Oso de Plata al mejor guion, “Una mujer fantástica” ha sido galardonada en San Sebastián, seleccionada como una de las mejores cinco películas en lengua extranjera por la Junta Nacional de Reseñistas de Estados Unidos y nominada a los premios Independent Spirit. En días recientes, en la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix, se alzó con los honores a la mejor película, dirección y actuación femenina.



El galardón a la mejor película en lengua extranjera se introdujo a los Oscar en 1956, en su 29na edición anual. Chile compitió por este premio en el 2013 con “No”, del director Pablo Larraín.



La próxima entrega de los Premios de la Academia, la 90ma, será el domingo 4 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.



