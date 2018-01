Alejandra Guzmán y otras famosas que impactan con su rostro

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La cantante Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores en Facebook durante una reciente transmisión en vivo.



Fue su rostro lo que más llamó la atención de sus fans, pues cientos de comentarios iban enfocados en el sentido de que la cantante luce muy distinta, como si se hubiera sometido a intervenciones estéticas.



Su caso no es el único dentro de la farándula, pues también Thalía fue cuestionada luego de compartir una imagen en su cuenta de Instagram. "Exceso de botox", se leía en uno de los comentarios.



Paty Navidad tuvo que salir a aclarar que no se ha sometido a cirugías estéticas ni se ha inyectado botox luego del interés que generó una imagen que publicó en Instagram.



En octubre del año pasado otra famosa que impactó con su imagen fue Stockard Channing, la famosa "Rizzo" de "Vaselina", pues a los 73 años luce totalmente distinta.



A quien tampoco le han faltado críticas es a la actriz y modelo Pamela Anderson, quien desde hace unos meses ha causado revuelo con lo rejuvenecido de su aspecto, aunque eso ha hecho que no se parezca.



No sólo las mujeres son cuestionadas, también Fher de Maná generó comentarios por su aspecto.