Gael lleva su 'museo' a Berlín

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La película mexicana “Museo”, dirigida por Alonso Ruizpalacios e interpretada por Gael García Bernal, ha sido seleccionada para la sección a concurso de la Berlinale, anunciaron ayer fuentes del festival, que se abrirá el próximo 15 de febrero.



Ruizpalacios, quien en 2014 ganó en Berlín el premio a la mejor ópera prima con “Güeros”, exhibida en la sección Panorama, luchará ahora por los Osos con García Bernal en su papel protagonista, un asiduo de este festival.



Entre las películas a concurso que habían sido ya anunciadas previamente se encuentra “Las herederas”, ópera prima del paraguayo Marcelo Martinessi.



Asimismo se conocía la inclusión, por parte del cine francés, de “La prière”, de Cédric Kahn, así como “Eva”, dirigida por Benoit Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert.



Por Estados Unidos concursarán “Damsel”, de David Zellner e interpretada por Robert Pattison; “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix y Jack Black, así como la película de animación “Isle of Dogs”, de Wes Anderson, el filme con el que se inaugurará el festival.



Roban museo

En la cinta de Ruizpalacios se retoman los hechos ocurridos en 1980 en la Ciudad de México, cuando un grupo de ladrones entraron al Museo Nacional de Antropología para robar piezas prehispánicas y que después las vendieron en el mercado negro, algunas de ellas yendo a parar a coleccionistas en la costa de Guerrero.



El mismo García Bernal funge como productor ejecutivo del filme, además de competir por la máxima presea en la Berlinale, también tendrá su estreno mundial en la muestra de cine alemana.



La producción inició rodaje en 2017 en la capital, también cuenta con el talento a cuadro de Ilse Salas, Alfredo Castro, Lynn Gilmartin, Simon Russell Beale, entre otros.