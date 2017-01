Comedy Central busca humoristas por todo México

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

De Mérida a Monterrey los humoristas mexicanos Alexis de Anda, El Diablito, Manu-NNa y Berth Oh! se montaron en una camioneta para encontrar al próximo comediante estrella de México.También pasaron por Guadalajara, Veracruz y la capital del País, recorriendo 5 mil 600 kilómetros en 41 días en busca de aquellos que realmente saben hacer reír al público.La camioneta no solo fue su vehículo, también fue su hogar. Y el próximo lunes un docu-reality sobre este gran, "Se busca comediante", se estrenará a las 10 pm por Comedy Central Latinoamérica, con el comediante Facundo como presentador.En los primeros episodios del programa se verá cómo al llegar a cada ciudad los humoristas organizaron una convocatoria abierta y escogieron a dos aspirantes que pasarán a las semifinales en la Ciudad de México. Durante esa fase se seleccionarán a cinco finalistas que lucharán para obtener el título de próximo humorista estrella de México.De acuerdo con De Anda, buscaban una presentación muy clara y segura, alguien que no se pusiera para nada nervioso frente al público."Que ya lo tuviera amarrado y listo para subirse ese día a hacer ese show", dijo la comediante."También que nos dieran un poquito esa parte de cada lugar", agregó El Diablito. "Que sí representara al lugar que estábamos llevando para el show final".En Monterrey encontraron muchos "cuentachistes". En Guadalajara hubo más variedad, incluyendo payasos y propuestas más abstractas. En la Ciudad de México también hubo diferentes estilos.