Canción de Marcha de las Mujeres se vuelve viral

(AP )

Una canción de una cantautora de Los Ángeles que fue interpretada a capela durante la Marcha de las Mujeres en Washington ha sido adoptada como el himno de este movimiento.



MILCK, cuyo nombre verdadero es Connie Lim, encabezó el sábado a una veintena de mujeres con gorros rosados de orejas puntiagudas para interpretar su canción "Quiet", sobre la superación del abuso físico y sexual. La canción dice "I can't keep quiet", "no puedo quedarme callada".







La directora de cine Alma Har'el escribió en Facebook que se encontró con las mujeres cantando y grabó su interpretación. Para el lunes por la tarde, su video había sido visto más de 9 millones de veces.



La canción es parte de la campaña en redes sociales #ICantKeepQuiet, que busca crear conciencia sobre el abuso a las mujeres y las minorías.