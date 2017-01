"Batman v Superman", nominada a los Razzie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El muy ridiculizado choque entre superhéroes Batman v Superman: Dawn of Justice y la tardía secuela de comedia Zoolander 2 encabezan la lista de nominados a la 37ma edición anual de los premios Razzie, a lo peor del cine.



Zoolander 2 y Batman v Superman obtuvieron nueve y ocho candidaturas respectivamente el lunes. Ambas compiten por el premio a la peor película, junto con Gods of Egypt, Independence Day: Resurgence, Dirty Grandpa y el documental político Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party.



Muchos de los nominados suelen ser actores aclamados, como Robert De Niro (Dirty Grandpa), Naomi Watts (Divergent Series: Allegiant and Shut-In), Kristen Wiig (Zoolander), Johnny Depp (Alice Through the Looking Glass), Will Ferrell (Zoolander 2), Ben Affleck (Batman v Superman) y Julia Roberts (Mother's Day).



Los "ganadores" se conocerán el 25 de febrero, en la víspera de los premios Óscar.



En la edición pasada, 50 sombras de Grey fue la peor en los galardones.