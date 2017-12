Policía detiene a fan obsesionado con Katy Perry

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

No es la primera vez que una estrella que goza de fama mundial es acosada por un seguidor o seguidora, los que muchas veces llegan a cometer actos aterradores con el objetivo de acercarse sea como sea a sus ídolos.



La última víctima de un hecho así fue la cantante Katy Perry. Un fanático que sostiene estar obsesionado con ella fue detenido y enfrenta cargos por su acoso a la intérprete.



Pawel Jurski, de 37 años, fue arrestado este jueves en Miami. "Haré lo que sea necesario para estar con ella", dijo el hombre a la policía. TMZ sostiene que el individuo compareció ante la justicia y se enfrenta a cargos por un delito de acoso agravado y otros menores por haberse resistido a su detención.



El portal suma que el magistrado fijó una fianza de 34 mil dólares y, además, lo obligaron a entregar su documentación para impedirle viajar. El informe policial señala que Jurski logró colarse a un área restringida del backstage del American Airlines Arena de Miami, donde Perry se presentó el pasado miércoles.



El hombre también habría intentado subir al escenario mientras la cantante realizaba su show. Sin embargo, el equipo de seguridad lo detuvo. El fanático, que sigue bajo custodia policial, siguió a la intérprete de "Hot and cold" a otras ciudades donde Perry se ha presentado con su gira "Witness: The Tour".



Los mismos documentos indican que intentó contactarse con ella en dos conciertos en Canadá, también en Orlando, Tampa, Atlanta, Chicago y Gran Rapids, todos ellos celebrados en los últimos 20 días. En cada una de esas ciudades trató de estar cerca de la cantante. Según le contó a la policía, en Chicago la siguió hasta un restaurante para intentar darle "una sorpresa".



Fuente: GD / El Mercurio Chile