CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A Pablo Lyle no le preocupa el dinero a la hora de actuar en telenovelas.



Así lo señaló hace unas semanas durante las grabaciones de la telenovela “Mi adorable Maldición”, que protagoniza junto a Renata Notni.



“Si es rentable o no es una cuestión administrativa, para mí es rentable actuar en cine, teatro, televisión, series, etc. lo que sea, es lo que más me gusta hacer y gracias a Dios puedo vivir de ello”.



Aseguró que el medio se está abriendo para todos, tanto en oferta para el público como en oportunidad para los actores.



“Los cambios son buenos y esta expansión es buena, Televisa también está comenzando a hacer series y esta expansión es buena, y yo creo que el perico y el gallo donde sea es verde”.



En cuanto a su personaje en esta telenovela, se le preguntó sobre lo recurrente que es la relación entre el protagonista con su madre, a quien hace caso en todo lo que dice y ordena así como el machismo que llega a existir en ellos.



“En este país hay una doble moral tremenda, hay mucha gente que está todo el tiempo criticando el machismo pero la mamá es la que educa al hijo machista casi siempre, bueno, de repente algunos papás también pero es parte de una cultura en un país en Latinoamérica. Es un problema que está ahí, de pronto el personaje sí le hace caso a su mamá pero porque no tiene papá y así me ha pasado en las últimas cuatro novelas, que no tiene papá entonces de pronto puede haber una interpretación de ese tipo”.