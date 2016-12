Luis Roberto Guzmán, un jefe de seguridad en "Ingobernable"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luis Roberto Guzmán será el jefe de seguridad del hombre más rico de México, quien a su vez, es papá de la Primera Dama de México.



De esa manera el actor de “La viuda negra” describe a su personaje en la serie “Ingobernable”, para la plataforma digital Netflix y protagonizada por Kate del Castillo.



Su protegido es interpretado por Fernando Luján y, la hija de éste, por Kate.



“Ya se filmó todo y (en la serie) tengo una relación muy intensa con Eréndira Ibarra”, detalla Guzmán.



A pregunta expresa, el histrión dice que será el público quien decida si la producción es controvertida o no.



Participó en los 16 episodios programados y espera que Netflix aprueba una segunda temporada.



“Siendo con sello Argos, habla de política, no tengo idea (si cause polémica), sólo puedo decir que esperamos que el público responda bien y haga sus conjeturas, al final de cuentas sigue siendo ficción”, considera.



“Ingobernable”, cuya primer video oficial se dio a conocer el martes con la pareja presidencial (Kate y Erik Hayser) dando un mensaje navideño, será lanzada al aire en 2017.