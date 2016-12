Verónica Montes recuerda su infancia y la Navidad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En estas épocas de fiesta los actores y actrices gustan de compartir sus costumbres familiares.



Verónica Montes, famosa por dar vida a “La Condesa” en “El Señor de los Cielos”, es una de ellas y sonríe al traer nuevamente a su memoria la niñez que disfruto en su natal Perú.



Acompañada por su familia es que pasará estas fechas decembrinas, donde pedirá salud y armonía.



Y hablando de regalos confiesa que de niña uno de los deseos era un carro grande de “Barbie” con baterías, pero nunca le llegó.



“Costaba carísimo y mis papás no podían comprarlo. Me regalaban ‘barbies’ y cosas aparte, pero yo quería sólo eso; me subía en las tiendas solamente. Cuando tenga hijos lo primero que voy a hacer es comprarles eso, yo creo que es algo padre porque les gusta manejar de chiquitos. Lo más importante yo creo que es la salud en la familia y estar unidos”, afirmó.



Hasta los ocho años le dejaba grandes listas a Santaclós, galletas y una limonada.



Como en la mañana ya no estaban, se emocionaba que él pudiera llegar a todos los hogares y la tomara en cuenta junto con su hermana.



En cambio, para Año Nuevo los planes cambiarán este diciembre.



Siempre acostumbra estar rodeada de la gente querida, cumplir los rituales de siempre como el comer las doce uvas y pedir deseos así como pasear con una maleta para el augurio de próximos viajes.



Ahora Verónica se enfocará en cumplir un sueño.



“Me voy a aprender a esquiar a Colorado. Siempre he soñado con ver nieve y se me va a hacer lo que no he podido hacer anteriormente por trabajo, estudiar o cosas que se me atravesaban”, expresó.