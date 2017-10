La guerra empieza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La guerra fue declarada. Rick Grimes y la comunidad de Alexandría no están dispuestos a seguir bajo el yugo de Negan y “Los Salvadores”.

Ahora sobrevivir no sólo será cuestión de evitar la mordida de un “caminante” (término que se usa para referirse a los zombies) sino de unir fuerzas para recuperar su libertad en un mundo post apocalíptico.



A partir del domingo 22 de octubre, “The Walking Dead” regresa a la televisión en su octava temporada, la cual tendrá su premiere a las 20:30 horas a través de AMC en Estados Unidos y por FOX Premium en Latinoamérica.



La serie producida por Frank Darabont, y basada en los cómics de Robert Kirkman traerá de regreso a Andrew Lincoln (Rick Grimes), Jefrey Dean Morgan (Negan), Norman Reedus (Daryl Dixon), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Chandler Riggs (Carl Grimes), Danai Gurira (Michonne), Melisa McBride (Carol Peletier), Lennie James (Morgan Jones), entre otros más que retoman sus personajes como sobrevivientes de un mundo fue invadido por caminantes/zombies.



Declaro la guerra contra mi peor enemigo… ¡Negan!



En el universo de The Walking Dead, el antagonista de la serie, Negan, es, en palabras del propio creador, la representación de la corrupción humana en un mundo invadido por monstruos. Este villano hizo su debut en el final de la sexta temporada, y protagonizó el inicio de la séptima temporada, el cual se convirtió en uno de los episodios con mayor índice de audiencia en la historia del programa (17.03 millones de televidentes en Estados Unidos), debido a su alto contenido de violencia gráfica.



Ahora Negan está listo para derrotar al protagonista de la serie, Rick Grimes, después de que éste se revelara contra él y “Los Salvadores”, una comunidad de sanguinarios y sádicos sobrevivientes que se encargan de chantajear a otros grupos y campamentos de personas para quitarles sus provisiones y sufrir todo tipo de abusos como físicos, sexuales y sicológicos.



Crossover a la vista



Antes del estreno de la serie, el creador de los cómics de The Walking Dead, Robert Kirkman, confirmó que habrá un crossover de la exitosa serie con la precuela del mismo universo “Fear the Walking Dead”.



Dicha noticia se dio a conocer durante la New York Comic Con donde Kirkman dijo que cruzaría un personaje de cada programa para que aparezca en el otro.



Kirkman también había dejado entrever esto en el San Diego Comic Con 2017, donde dijo que no descartaría que ambos universos se cruzaran en algún momento.