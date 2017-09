Cuando pase el temblor: La canción de Cerati que México hizo suya

(GH)

Hace 32 años, en 1985, Gustavo Cerati componía una de las más grandes canciones de la banda Soda Stereo: “Cuando pase el temblor”.México, en aquellos días vivía una de las mayores tragedias, pues un sismo de magnitud 8.1 sacudió la capital del País dejando miles de muertos y devastación casi total.En estos días se vive una tragedia similar, pues tres sismos de magnitud 8.2, 6.8 y 7.1 han dejado centenares de pérdidas humanas, edificios y casas derrumbadas.Cerati declaró en aquel entonces que tuvo en cuenta ese desastre al componer la canción, recordando la primera visita de la banda a México.“Tengo dos recuerdos bien presentes… Quizás el más perdurable tiene que ver cuando tocamos tras el terremoto. A mí me tocó mucho cantar “El temblor” en un lugar en el que había ocurrido una verdadera tragedia. Recuerdo que cuando cantaba la parte que dice “…cuando pase el temblor” me provocaba una sensación extraña. Me hizo mucho ruido eso.”, dijo el fallecido cantante.El tema fue lanzado en el álbum Nada personal, en 1985, como tercera pista.Ha sido considerada la número 68 entre las 100 mejores canciones de rock argentino, en el ranking elaborado por la cadena MTV y la revista Rolling Stone.