Shawn Mendes dona 100 mil dólares por sismo en México

(AP )

Shawn Mendes lanzó una campaña de recaudación de fondos en Internet para ayudar a los afectados por el sismo en México días después de haber salido ileso del terremoto previo a un concierto programado en la capital en una experiencia que calificó como “bastante aterradora”.



El cantautor canadiense y su mánager, Andrew Gertler, arrancaron la campaña donando 100 mil dólares en la plataforma Crowdrise de GoFundMe. El dinero será destinado “directamente a las labores de salvamento en México” a través de la Cruz Roja Americana.



En un correo electrónico a The Associated Press, Mendes dijo que se encontraba en su hotel preparándose para su concierto del día siguiente cuando ocurrió el sismo del martes.



“El edificio entero se sacudía bastante fuerte, pero tuvimos suerte de estar en un lugar con una estructura suficientemente buena como para soportarlo”, escribió. “Al principio no entendía lo que estaba pasando, y después bastante rápido, como en unos 30 segundos, comprendí que era un terremoto. Poco después escuchamos sirenas y anuncios para evacuar el hotel, y pudimos bajar con seguridad a la calle”.