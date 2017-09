Fans de Daddy Yankee llenan 4 camiones con donativos para Puerto Rico

NUEVA YORK, EU(AP )

El poder de convocatoria de Daddy Yankee fue mucho más allá de la música el jueves por la noche, cuando su llamado de emergencia en las redes sociales para ayudar a las víctimas del huracán María en Puerto Rico y el potente sismo en México llevó a sus fans a llenar cuatro camiones con donativos durante su concierto en Nueva York.



“Creo que es ley de vida que los afortunados ayuden a los desafortunados”, dijo el superastro del reggaetón el viernes a The Associated Press, al tiempo que le agradeció a sus fans y a los voluntarios. “Estoy seguro que Dios bendice al dador alegre y al que ayuda al necesitado”.



Cajas de pañales, agua embotellada, repelente de mosquitos y baterías para linternas fueron algunos de los suministros recolectados en esta iniciativa, organizada en cuestión de horas con la ayuda del Instituto de la Familia Puertorriqueña, la Federación Hispana y el Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York.



“Lo más impresionante, que lloré como una niña, es ver que los voluntarios no solo eran latinos, sino también afroamericanos, estadounidenses blancos ... ¡todas las razas!”, dijo la publicista de Yankee, Mayna Nevarez, a la AP. “La gente está escribiendo en sus redes (de Yankee) que quiere ir a Puerto Rico a ayudar, ingenieros, enfermeras, estamos tratando de organizar poco a poco según nos podamos comunicar con líderes de la comunidad de Puerto Rico”.



El superastro boricua se alió también con el banco de alimentos Feeding America, que hará llegar donativos a 78 municipalidades de Puerto Rico, según la página de Yankee.



El viernes por la noche su campaña continuaría durante su concierto en el Aragon Ballroom de Chicago, donde se alió con la Fundación Maestro Cares, y el sábado en el Grand Theater at Foxwoods en Mashantucket, Connecticut, donde colaborarán los organizadores de la Parada Nacional Puertorriqueña de ese estado.



Según Nevarez, Yankee planea ir a Puerto Rico hacia finales de la próxima semana para hacer él mismo entrega de algunos donativos.