Tras salida de Julión, niños de La Voz Kids podrán audicionar de nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para Televisa no era viable mantener a Julión Álvarez en La voz Kids, tras los problemas legales que enfrenta (el Departamento del Tesoro de EU lo investiga por posibles vínculos con el narcotraficante Raúl Flores), razón por la cual, en común acuerdo con el artista, fue retirado del show producido por Miguel Ángel Fox.



Mario San Martín, director de información de la televisora, explicó que a la producción le vino como una triste sorpresa la información legal que se dio en EU y México sobre el artista, quien ya

había grabado cinco programas, los cuales se transmitirían hasta 2018.



“Fue una decisión muy difícil, pero luego de analizar temas regulatorios y legales nos dimos cuenta que habría complejidades no previstas que podrían afectar la producción. Se buscó, entonces, un camino para afectar lo menos a las niñas y niños. Ya invitamos a todos las niñas y niños, previamente seleccionados, para participar de nueva cuenta en esta edición de La Voz Kids. De hecho, la comunicación con ellos fue previa al envío del boletín que emitimos hoy. El tema fue analizado por la producción y con asesoría de nuestras áreas administrativas”.



Dada la situación, explicó, se trató de cuidar lo más posible a los pequeños que ya estaban dentro del programa.



Todos de alguna manera u otra estamos siendo afectados. Optamos por tomar la opción que más cuidase las expectativas de los niños y niñas.



¿Temen o están preparados para, en todo caso, posibles demandas de los papás de los niños?, se le preguntó.



"Es tema ajeno a nosotros, ojalá se arreglase rápidamente, pero las autoridades hacendarias hoy comentaron con Carlos Loret que podría llevar un par de años", respondió.



¿Qué implica para Televisa volver a empezar un programa?



"Pues tener que reiniciar todo lo que habíamos realizado. Lo que significa tener que ejecutar muchos gastos y reiniciar con una nueva logística con coaches, niñas y niños. Iniciar de cero pues", dijo.



El director de información de Televisa comentó que aún no definen quién entrará en lugar de Julión Álvarez, quien fungía como coach; tampoco si los otros coaches, Lucero y Carlos Rivera, permanecerán, debido a todo el reajuste.



“Se están analizando opciones. Es algo que fue tan imprevisto que no queremos descartar opciones”.