"Stranger Things" confirma su tercera temporada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La serie revelación del 2016, "Stranger Things", regresa en octubre con su segunda temporada, pero Netflix ya trabaja en el futuro del show.



En entrevista con New York Magazine, los creadores de la historia confirmaron que habrá una tercera temporada.



El anuncio de la tercera temporada de "Stranger Things" para Netflix no es una sorpresa, pues la semana pasada David Harbour, intérprete de Jim Hopper, lo confirmó en conversación con TMZ.



Pero no todas son buenas noticias para los seguidores de Eleven, Dustin, Lucas, Mike y Will; pues la serie podría llegar a su fin con una cuarta temporada. "Estamos pensando que será cosa de cuatro temporadas y, entonces, adiós", indicó al New York Magazine Ross Duffer, productor general.