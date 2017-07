Muere actor John Heard, de "Mi pobre angelito". Tenía 72 años

NUEVA YORK(AP )

El actor John Heard, conocido por el papel del papá del protagonista de las películas "Home Alone" (Mi pobre angelito) ha muerto. Tenía 72 años.



La Oficina Forense de Santa Clara, en California, confirmó su muerte el sábado. TMZ reportó que Heard, quien vivía en el sur de California, fue encontrado en un hotel de Palo Alto, California, donde se estaba recuperando de una operación en la columna.



Heard hizo el papel de Peter McCallister, padre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en los filmes "Home Alone" y "Home Alone 2: Lost in New York".



Fue postulado a un Emmy por su papel de detective corrupto, como actor invitado, en "The Sopranos". También dio vida al rival del personaje interpretado por Tom Hanks en el largometraje "Big".



Heard estuvo casado brevemente con la actriz Margot Kidder.