Periodista asegura que Luis Miguel sí conoce el paradero de Marcela Basteri

Luego de que en ‘Luis Miguel, la serie’ se volviera todo un misterio la desaparición de la madre del ‘Sol’, el periodista Víctor Hugo Sánchez aseguró que el cantante sí conoce su paradero.



“Luis Miguel sabe qué pasó con su mamá, la empresa Aries, que es la empresa que tiene Luis Miguel, hace un sondeo de mercado, y resulta que, a las mujeres cuarentonas, treintonas, cincuentonas, les duele mucho el tema de la mamá y entonces ven a Luis Miguel como ‘mi hijito, pobrecito, no tiene madre’, y entonces deciden callar y hacerlo un tema de interés porque vende, pero por supuesto que Luis Miguel sabe”, expresó Víctor en entrevista para el programa De primera mano.



El periodista aseguró que todo este misterio que presentan en la serie solo es para vender.



“La empresa Aries decide que sea un tema tabú porque vende, Luis Miguel puede tomar el teléfono y le toma la llamada un residente, de cualquier país, es Luis Miguel, tú crees que no tendría acceso a los servicios de inteligencia más sofisticados para saber dónde está la mamá”, continuó Sánchez.



Asimismo, reveló que la información expuesta la consiguió de una fuente muy cercana a Luis Miguel.



“Luis Miguel es de la generación de artistas que son muy cautelosos, que saben qué quieren vender y hasta dónde lo quieren vender, y si te digo que esto me lo dijo alguien que trabajó con él, o sea si esa fue una herramienta de mercado, pues la va a volver a usar”, concluyó.