Kim Kardashian asegura que ya se cansó de tantas selfies

(GH)

Luego de que Kim Kardashian incrementara su fama a través de las selfies que compartía en las redes sociales, ahora asegura que ya está cansada de ellas.



“Ya no tomo tantas selfies, ya no me gustan tanto”, expresó la empresaria mediante la entrevista para medios internacionales.



Asimismo, reveló que poco a poco no solo se ha alejado de las selfies, sino también del uso del celular.



“Ya no estoy tanto tiempo en mi teléfono como antes. Solía invertir gran parte de mi tiempo en selfies, pero ya no más. Quiero vivir más en tiempo real”, aseveró la socialité.