Alfredo Adame arremete contra Laura Bozzo

Luego de que Laura Bozzo diera a conocer su postura con respecto a los actores que se convierten en políticos, Alfredo Adame acusó a la peruana de estar metida hasta los dientes en el lavado de dinero.



Alfredo Adame es un actor mexicano que por el momento hizo a un lado la actuación para postularse a la alcaldía de la delegación Tlalpan, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



Al parecer a la polémica Laura no le agrada la idea de que esto pase, pues mencionó que le parece repugnante que haya actores que de la noche a la mañana se conviertan en políticos.



Al respecto, Adame contestó la postura de la presentadora, pero lo hizo de una manera muy particular, acusándola de lavar dinero.



“No es que Laura haya dicho que no confía en que los actores podamos ser políticos, dijo que le causa repugnancia que los actores se conviertan en políticos, eso fue lo que me hizo enojar. Entonces, le contesté que a mí me causa más repugnancia que haya estado arraigada tres años en un foro en Perú, porque era parte de la banda del ex presidente peruano Fuijimori y de la familia Montesinos… Andaba metida hasta los dientes en el lavado de dinero y la venta de joyas y todas esas cosas”, comentó el candidato.