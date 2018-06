Presume Danna Paola sus zapatos en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Pre Birthday vibes. 📷by @jorge_anzaldo Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 18 de Jun de 2018 a las 3:18 PDT

En esta ocasión encontramos a Danna Paola posando en su red social favorita, Instagram, en donde presumió un look muy casual y urbano.En sus pies, llevó unos sneakers de la marca Dolce & Gabbana.No cabe duda que unos sneakers son la mejor opción para combinar y darle un toque informal a tus outfits. Es por eso que elegir unos que estén en tendencia es importante para lucir a la moda y cien por ciento espectacular.Tal es el caso de Danna Paola, quien hace unos días compartió una fotografía en la que se le ve usar unos tenis blancos con parches firmados por Dolce & Gabbana. Esto no nos sorprende, ya que en varias ocasiones la hemos visto usar D&G y otras marcas de lujo como Chanel, Miu Miu o Fendi.Confeccionados en piel y con divertidas inscripciones hechas a mano, los tenis, cuyo precio es de 17 mil pesos, son la opción ideal para llevar si tienes un atuendo semiformal. Recuerda que para darle más estilo a tu look, un calzado de calidad es necesario.Así como Danna Paola, usalos con una falda y una bomber jacket. Ese estilo preppy será indicado para usar de día y noche. Así que ya lo sabes, estar a la moda como tus celebridades es posible, tan solo hay que encontrar las piezas correctas.