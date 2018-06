Cuatro lecciones de 'Jurassic World: Fallen Kingdom'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tres años han pasado después de los eventos en "Jurassic World", y los dinosaurios han tenido que vivir por cuenta propio en la Isla Nublar. Para ser honestos, es prácticamente la situación idónea para los humanos y dinosaurios, tomando en cuenta sus antecedentes (y la cadena alimenticia)… por así decirlo.



Desafortunadamente para los dinos, hay un volcán en Nublar con la idea explotar y, nuevamente, eliminar a los dinosaurios de la tierra. En lugar de tomarlo como una señal de que estas criaturas no deberían existir, los humanos deciden meter mano y montar una misión de rescate.



Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se embarcan en una aventura (¿y un romance?) que, además de darnos un buen taco de ojo, nos ofrecen unas escenas de acción estupendas. Pero además de los dinos, la acción, el suspenso y el amor que tenemos hacia Starlord, nos dan unas lecciones valiosas.



La vida se abre camino

Es la frase más icónica de "Jurassic Park" ¡por algo! Es una declaración concisa para toda la franquicia: simplemente no podemos controlar la naturaleza… ¡es imposible! Ian Malcolm incluso nos hace el servicio de repetirlo una y otra vez para que no vayamos a olvidarlo.



La vida encuentra la manera de despertar de los tranquilizantes en los momentos menos oportunos. La vida encuentra la manera de salir de cualquier tipo de jaulas. La vida encuentra la forma de abrir una ventana… o una puerta.



Y por último, pero no menos importante, la vida encuentra la manera de ignorar todas las lecciones que los personajes de "Jurassic World: Fallen Kingdom" debieron haber aprendido a estas alturas. Pero entonces no habría película.



Regresar al peligro

¿Cuántas veces las cosas han salido bien en una isla infestada de dinosaurios? En cada película de "Jurassic Park", después de la original, todos nos hemos preguntado lo mismo: ¿Por qué regresar?



Sí, "Jurassic World" operó sin incidentes por años, pero a partir de que el Indominus Rex fue creado, las cosas se fueron para abajo. Y ahí van Claire y Owen de regreso a la isla que pudo haber acabado con sus vidas una y otra vez. ¿Dónde está el sentido común?



Son más inteligentes de lo que crees

Sabemos que la trama de "Jurassic World: Fallen Kingdom" se enfoca en los dinosuarios que podrían funcionar como armas. Están siendo criados para maximizar su poder destructivo, pero ¿por qué tienen que ser cada vez más inteligentes? Ya pueden abrir puertas… ¡puertas! Estamos a dos películas de darles telekinesis.



¿Por qué jaulas pequeñas?

Los personajes en esta franquicia no respetan los límites, sean morales o estén incluso pintados en el piso. ¿Recuerda que en "Jurassic Park" un tipo muere porque se acercó mucho a una jaula? Bueno, Claire y Owen tienen la misma mentalidad. Ya lo verán.