J Balvin conoce a Rihanna y se intimida

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

J Balvin compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra el momento que conoce a Rihanna.El cantante confesó que era fan de la intérprete de "Umbrella", "esa mujer me quita el aliento, está en otro nivel"."Siempre soñé conocerla soy muy fan y hasta me asusté me sentí intimidado", escribió junto al video en el que se observa que se dan la mano e intercambian un beso en la mejilla.Sus seguidores estuvieron de acuerdo con J Balvin, pues coincidieron en que cualquiera se intimidaría al estar frente a una de las mujeres más guapas del mundo."En el caminado y la forma de acercarte se te nota q te intimidó", "Awwww su carita! jajajajaja ya veo hasta que nivel de estupido puede verse un hombre cuando ve a la chica que le gusta", "Cualquiera se intimida @jbalvin hermano es una de las mujeres más famosas del mundo y más deseada. Por lo menos tuviste la dicha de darle la mano", son algunos de los comentarios.