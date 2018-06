Seguidores de Geraldine Bazán aseguran que hace bonita pareja con David Zepeda

(GH)

Luego de que la guapa actriz Geraldine Bazán compartiera una imagen en su cuenta de Instagram en donde aparece a lado de David Zepeda, algunos de sus seguidores coincidieron que ambos hacen una bonita pareja.En la imagen que fue tomada durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘Por amar sin ley’, cientos de fans les propusieron que le dieran una oportunidad al amor, pues aseguran tienen una excelente química.“Qué hermosa pareja”, “¿Por qué no se hacen novios? Me gusta esta parejita”, “Ojalá surja algo entre ustedes”, “Harían una hermosa pareja”, “Los quiero ver juntos”, “Deberían ser novios”, “Ella es una excelente mujer y él todo un galán, serían perfectos el uno para el otro”, fueron algunos de los comentarios que recibieron los actores.Al respecto, Zepeda dejó claro que entre ellos no hay nada más allá de una gran amistad.“No hay nada, hay un gran cariño, hay una gran admiración hacia ella como mujer, como actriz, como ha enfrentado todo, le tengo un gran cariño y nada más”, expresó David.