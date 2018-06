Adrián Uribe se burla de la Selección Argentina

(GH)

Adrián Uribe utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen con la que se burla de la derrota de la Selección Argentina en contra de Croacia, en el Mundial de Rusia 2018.El comediante mexicano no dejó pasar desapercibida la derrota de Argentina frente a Croacia 3-0, por lo que compartió una imagen con un texto burlón.“Me gustaría ser pastor para convertir a Messi en Cristiano”, se lee en la imagen.Al respecto los seguidores de Adrián no se hicieron esperar, por lo que de inmediato hubo quienes defendieron al futbolista, mencionando que un equipo de fútbol es de 11 y no sólo de uno.“Exacto, es el problema de Argentina, esperar un milagro de un jugador así. Solo Cristiano puede hacer eso”, “así no merecen. a Messi ! Quieren q haga todo y ellos no lo toman en cuenta”, “Nadie como @leomessi ,, simplemente el mejor , le guste a quien le guste y a quien no pues ni modo”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios.