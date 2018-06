Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, cree que tuvo un hijo hace más de 30 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Don Pedro Rivera, padre de la fallecida Jenni Rivera, confesó que cree que tuvo un hijo hace más de 30 años, producto de la relación que mantuvo con una mujer en Monterrey, México.



Manifestando que su inexperiencia lo orilló a irse del lugar y ahora desea enmendar su error, el patriarca de la dinastía Rivera reveló que hasta el momento no ha tenido contacto con la madre de su supuesto hijo.



"No me ha pedido dinero, no la veo desde hace muchísimos años, y no tengo conocimiento todavía, yo lo que digo es que pueda ser que tenga un hijo por allá en Nuevo León, entonces yo creo que, al encontrarlo, yo estoy en la búsqueda, y al encontrarlo pues lo voy a apoyar como debe de ser", explicó.



Acto seguido, Don Pedro se negó a dar alguna información de la mujer que sería la madre de su hijo. "No puedo dar nombres, por la razón de que puedo meter en problemas ya sea al padre de crianza y puedo meter en problemas a esta mujer".



Asimismo, manifestó que hasta el momento no ha tenido ningún problema con su familia al dar a conocer esta noticia. "No creo que haya ningún problema por la razón de que yo todo lo hice bien acá con ellos".



Finalmente, recalcó que su único deseo es conocer y convivir con su hijo.