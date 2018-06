Traen 'maléfico' pleito Angelina Jolie y Brad Pitt

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

La actriz Angelina Jolie, quien actualmente filma en Londres la segunda parte de la cinta live action de Disney "Maléfica", está furiosa porque su ex marido, Brad Pitt, se niega a otorgar su permiso para que dos de sus hijos, Shiloh y Knox aparezcan en la película.



En la primera cinta, que se estrenó en 2014, su hija Vivienne tuvo un cameo, pero ahora la pareja se encuentra en medio de un cruento divorcio.



El actor comentó que Jolie está usando a sus hijos para controlarlo, y que no hace nada para que él pueda pasar tiempo con ellos, por lo que se negó a que ambos realizaran cast para aparecer en la cinta.



"Brad se niega a que Shiloh y Knox aparezcan en ‘Maléfica 2’. Los niños están siendo usados como armas entre él y Angelina", aseguró una fuente al portal Us Weekly.



De acuerdo a documentos judiciales respecto al proceso legal de las celebridades, un juez consideró que se le debe permitir al actor pasar tiempo con sus hijos ya que podría ser dañino para su relación el mantenerse alejado.



La pareja tiene seis hijos, Maddox, de 16 años; Pax, de 14; Zahara, de 13; Shiloh, de 12, y los mellizos Vivienne y Knox, de 9.



La secuela de "Maléfica" cuenta con la actuación de Jolie, quien repite su papel protagónico como "Maléfica", así como con Elle Fanning como "La Princesa Aurora".



Sigue la batalla por sus hijos



Jolie y Pitt habían llegado a un acuerdo en el que se suponía que los niños estarían en Londres con ella durante dos semanas, y luego regresarían a Los Ángeles para pasar un tiempo con Brad, pero, al final, la actriz cambió los planes, lo que molestó a Brad, agregó la publicación.



Esto obligó al actor a viajar hasta Londres para poder pasar el Día del Padre junto con Madox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.



"Él es un gran padre y siempre le encantaba estar con sus hijos. No habla mal sobre Angie, pero siente que es culpa de ella que los niños no quieran pasar más tiempo con él"; dijo al portal Peopla una fuente cercana al actor.



La semana pasada, un juez determinó que Pitt debe tener derecho a comunicarse con sus hijos por teléfono sin necesidad de que Jolie lo autorice. Además, la corte amenazó con quitar la custodia principal a la actriz si ésta no toma medidas para que los niños tengan una relación cercana con Pitt.



También se estableció un itinerario sobre los tiempos que deben pasar los menores con el actor. Maddox no está incluido, pues se considera que, debido a su edad, puede decidir con quién estar.