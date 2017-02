Camila y Sin Bandera se presentan en Viña del Mar

VIÑA DEL MAR, Chile(SUN)

La solidaridad une naciones y el amor que demostraron Camila y Sin Bandera traspasó sus canciones, llevándose gaviotas de oro y de plata.



En la segunda jornada del festival Viña del Mar, en su edición número 58, Mario Domm y Pablo Hurtado cerraron la noche con el cantante entregando unas palabras para otro acto, esta vez en contra del muro que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pretende poner en la frontera con México.



"Quiero hacer un ejercicio ahora que está lo del muro. A mí me duele; México y Chile son muy parecidos. No importa a quien tengan al lado, aunque no lo conozcan, sea su suegra, hombre con hombre, no importa. Hay que practicar la compasión, agárrense unos con otros y hagamos una cadena infinita de amor para que los muros nunca se construyan en ningún país del mundo", expresó Domm ante la obediencia de miles de asistentes en la Quinta Vergara.



El romanticismo esta vez fue mexicano, pues la energía de ambos dúos se sintió en todo momento, con cánticos que llegaron al corazón y con la unión a la pena de cientos de damnificados por los incendios en el sur de Chile.